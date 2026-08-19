Рогвардейцы отработали захват террористов в волгоградских школах

Сотрудники Росгвардии Волгоградской области приняли участие во всероссийских учениях в образовательных учреждениях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, силовики отрабатывали действия при возникновении нештатных ситуаций.
В учениях приняли также участие представители комитета образования и науки Волгоградской области, районных администраций и сотрудники других силовых ведомств.
Такой формат позволил обеспечить комплексную координацию сил и средств при реагировании на угрозы.
В ходе учений, в частности, проверялся порядок пропускного режима в школы, применения средств тревожной сигнализации, а также алгоритмы действий ЧОП, охраняющих учреждения.
Проведённые тренировки подтвердили высокий уровень готовности участников к своевременному реагированию на возможные угрозы, заверили в силовом ведомстве.
Фото пресс-службы управления Росгвардии по Волгоградской области