Рогвардейцы отработали захват террористов в волгоградских школах





Сотрудники Росгвардии Волгоградской области приняли участие во всероссийских учениях в образовательных учреждениях. Как сообщили в пресс-службе ведомства, силовики отрабатывали действия при возникновении нештатных ситуаций.

В учениях приняли также участие представители комитета образования и науки Волгоградской области, районных администраций и сотрудники других силовых ведомств.

Такой формат позволил обеспечить комплексную координацию сил и средств при реагировании на угрозы.

В ходе учений, в частности, проверялся порядок пропускного режима в школы, применения средств тревожной сигнализации, а также алгоритмы действий ЧОП, охраняющих учреждения.





Проведённые тренировки подтвердили высокий уровень готовности участников к своевременному реагированию на возможные угрозы, заверили в силовом ведомстве.