Происшествия

Волгоградец погиб в опрокинувшейся в кювет легковушке

Происшествия 29.12.2024 21:49
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29.12.2024 21:49


В Ольховском районе Волгоградской области в сегодня, 29 декабря, в кювет вылетела легковушка. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, от полученных травм скончался 57-летний водитель автомобиля. 



- По предварительным данным, в 17:25 водитель, управляя Renault Logan, двигаясь по дороге в селе Солодча, не справился с управлением и совершил опрокидывание, - рассказал начальник Госавтоинспекции отделения МВД по Ольховскому району Михаил Персидский. 

На место выезжало руководство районного отделения Госавтоинспекции, наряды ДПС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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