



В Волгограде 29 декабря более часа составила задержка пригородного поезда №6323 Тракторная-Пассажирская – Шпалопропитка. Как сообщает ИА «Высота 102», о причинах происшествия не сообщается. Единственное, о чем заявили в ПривЖД, это лишь то, что на станции Краснооктябрьская Приволжской железной дороги работали правоохранительные органы.

– Приволжская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поезда, – сообщили в ПривЖД, не уточнив в ответ на запрос журналистов причины задержки поезда.

Ссылаясь на выходной день, не стали уточнять информацию и в Волгоградском линейном управлении МВД Российской Федерации на транспорте.