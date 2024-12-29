Очевидцы сняли на видео пожар на трассе в Волгоградской области

Происшествия 29.12.2024 12:07
0
29.12.2024 12:07
Сегодня, 29 декабря, на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области сгорел автомобиль. Пламя огня было настолько сильным, что оно полностью охватило корпус машины. Очевидцы сняли пожар на трассе на видео.
В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что возгорание автомобиля произошло на трассе Р-22 в 09:38 ч.
– Горел автомобиль Ford по всей площади. Пожарные подразделения 47-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 09:55. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля, – прокомментировали спасатели.
Видео: Новоаннинский сегодня / t.me
Фура с досками упала и раздавила под собой «Ладу Весту» под Волгоградом29.12.2024 09:37
Происшествия 29.12.2024 09:37
Опытного рыбака ищут в реке Бузулук Волгоградской области28.12.2024 16:30
Происшествия 28.12.2024 16:30
В Волжском на пр. Ленина иномарка протаранила «Яндекс. Такси»28.12.2024 13:56
Происшествия 28.12.2024 13:56
«Чудом никого не убило»: груда кирпичей высыпалась из грузовика на дорогу в Волгограде28.12.2024 13:45
Происшествия 28.12.2024 13:45
«Спасибо, поздравили!»: город коммунальных катастроф под Волгоградом остался без воды28.12.2024 13:12
Происшествия 28.12.2024 13:12
В Волгограде лихач на «Ладе» сбил школьника у остановки «7-я больница»28.12.2024 11:14
Происшествия 28.12.2024 11:14
В центре Волгограда Toyota снесла пенсионерку на переходе: видео28.12.2024 10:48
Происшествия 28.12.2024 10:48
На месте МЧС и четыре скорые: в Волгограде засняли последствия столкновения легковушки и КАМАЗа28.12.2024 09:09
Происшествия 28.12.2024 09:09
«Вырвало кабину»: под Волгоградом 2 человека пострадали в страшной аварии с четырьмя автомобилями27.12.2024 22:25
Происшествия 27.12.2024 22:25
В Калаче-на-Дону сбили 11-летнего школьника27.12.2024 21:28
Происшествия 27.12.2024 21:28
В Волжском нарушившего закон таксиста-иностранца лишили работы27.12.2024 11:44
Происшествия 27.12.2024 11:44
«Пожарки застряли на переезде»: на окраине Волгограда сгорел дом27.12.2024 09:43
Происшествия 27.12.2024 09:43
Кабина вдребезги: в Волгограде у ВолГУ водитель фуры протаранил отбойник27.12.2024 09:26
Происшествия 27.12.2024 09:26
Ущерб – более миллиона: возбуждено уголовное дело после столкновения на Дону теплоходов26.12.2024 18:58
Происшествия 26.12.2024 18:58
Языки пламени вырывались из окон: в Волгограде ликвидирован пожар в многоэтажке на ул. Ломакина26.12.2024 18:04
Происшествия 26.12.2024 18:04