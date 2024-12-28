«Чудом никого не убило»: груда кирпичей высыпалась из грузовика на дорогу в Волгограде

Сегодня, 28 декабря, в Краснооктябрьском районе Волгограда грузовой автомобиль потерял кирпичи, которые перевозил в прицепе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пострадавших в результате этого дорожного происшествия нет. Однако кирпичи повредили иномарку, которая оказалась рядом, когда всё произошло.





В главке уточнили, что ДТП случилось на перекрестке ул. Кубинская с ул. Лермонтова в 9 утра.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что с прицепа грузовика, повернувшего на улицу Кубинскую, стали падаль стопки с кирпичами прямо на проезжую часть и задели проезжающий мимо автомобиль.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области