На месте МЧС и четыре скорые: в Волгограде засняли последствия столкновения легковушки и КАМАЗа





28 декабря в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель последнего на полной скорости влетел в грузовик. Последствия произошедшего очевидцы засняли на фото.

По предварительной информации, в салоне легковушки находились сразу несколько пассажиров. Они получили серьёзные травмы. Вызволить их из искорёженного авто были вызваны спасатели. Кроме того, на место аварии также прибыли сразу четыре кареты скорой помощи и несколько нарядов полиции.

Свидетели сообщают, что один из пострадавших мог скончаться до прибытия медиков.

Отметим, редакция обратилась в ГУ МВД России с просьбой прокомментировать обстоятельства ДТП.

Фото: Ночной Волгоград / t.me