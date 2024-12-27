



27 декабря в Советском районе Волгограда утро началось с серьёзного ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», фура, двигаясь по 2-й Продольной, влетела в железобетонный отбойник.

- В 04:37 водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», напротив дома № 107 по пр. Университетский не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием кабины, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

После сильнейшего удара тягач получил серьёзные повреждения. Судя по опубликованным кадрам, кабина автомобиля разлетелась вдребезги. У неё полностью отсутствует основание, и повреждено лобовое остекление.

Отметим, в результате ДТП водитель большегруза был доставлен реанимацией в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранители.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области