Происшествия

Кабина вдребезги: в Волгограде у ВолГУ водитель фуры протаранил отбойник

Происшествия 27.12.2024 09:26
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27.12.2024 09:26


27 декабря в Советском районе Волгограда утро началось с серьёзного ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», фура, двигаясь по 2-й Продольной, влетела в железобетонный отбойник.

- В 04:37 водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», напротив дома № 107 по пр. Университетский не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием кабины, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

После сильнейшего удара тягач получил серьёзные повреждения. Судя по опубликованным кадрам, кабина автомобиля разлетелась вдребезги. У неё полностью отсутствует основание, и повреждено лобовое остекление.

Отметим, в результате ДТП водитель большегруза был доставлен реанимацией в одну из ближайших больниц. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранители.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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