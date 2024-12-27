«Пожарки застряли на переезде»: на окраине Волгограда сгорел дом

Происшествия 27.12.2024 09:43
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27.12.2024 09:43
В поселке Горьковский Советского Волгограда вечером 26 декабря сгорел дом. Как рассказали V102.RU местные жители, огонь охватил дом на улице Дачной в десятом часу вечера.
- Мы услышали странный треск, думали, что кто-то запускает салюты, - вспоминают соседи. –Оказалось, это горела черепица. Выбежали на улицу – а там уже вовсю полыхает.
По словам волгоградцев, две пожарные машины, которые мчались на вызов, застряли на железнодорожном переезде – там стояло несколько вагонов грузового поезда.
Пока спасатели ждали, когда освободится проезд, прошло немало времени. В итоге на место происшествия приехали другие машины, которым пришлось воспользоваться объездной дорогой и сделать крюк километров в десять. В итоге дом сгорел полностью.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре в поселке Горьковский поступило в 21-11 ч.
- Горел дом площадью 10 на 10 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 22-40 ч. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, - говорится в комментарии ведомства.
Произошло это на улице, расположенной рядом с цыганским поселком, где два дня назад прошли совместные рейды силовиков и энергетиков. Накануне в компании «Россети Юг» сообщали, что в местах проживания цыган из-за бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии были отключены 45 домов. Обитатели поселка наворовали электроэнергии на 600 тысяч рублей. При этом проживающие на соседних улицах волгоградцы расплачиваются за это скачками напряжения в сети, замыканиями и испорченной техникой, подчеркнули в Россетях.
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