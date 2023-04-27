Общество

«При деньгах и с довольным видом»: осужденный за убийство с расчленением Александр Масленников вернулся в Волжский

Общество 27.04.2023 18:45
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27.04.2023 18:45


Житель города Волжского Волгоградской области Александр Масленников, приговоренный в 2019 году к 23 годам лишения свободы за двойное убийство с расчленением, вернулся в регион. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, с конца 2022 года Масленников принимал участие в спецоперации на Украине в рядах частной военной компании. 

По информации, ставшей известной «Высоте 102», Александр Масленников во время судебного следствия находился в СИЗО № 1 Волгограда, после приговора его отправили отбывать наказание в другой регион. 

– Отбывать наказание, первые 10 лет в тюрьме, Масленникова отправили в Саратовскую область. Информация о нем до конца 2022 года была доступна, но после 2022 года оказалась закрыта, – пояснил собеседник информагентства. – Из этого делаем вывод, что осужденный покинул места лишения свободы. В связи с чем – пояснять, пожалуй, излишне. Жители Волгоградской области помнят приезд руководителя ЧВК в регион осенью прошлого года и цели этого визита. 


Таким образом, поясняет источник «Высоты 102», жестоко расправившийся в Волжском с двумя молодыми девушками Масленников из 23 лет, к которым был приговорен, реально провел в тюрьме всего три с небольшим года. Весной 2023-го осужденный за убийство с расчленением был замечен в Волгоградской области. 

– Буквально на днях его видели в одном из магазинов в Волжском. При деньгах и с довольным видом, – добавляет собеседник «Высоты 102».  

Корреспонденты ИА «Высота 102» 27 апреля побывали в городе Волжском – в многоквартирном доме на улице Ленина, где до зверского убийства проживал Александр Масленников. Мужчины в квартире не оказалось – дверь открыла его сестра. 

– Какая вам разница, кто здесь живет? – весьма недоброжелательно поинтересовалась женщина. – Никого нет. Не ищите.  

Когда ко входу в жилище поспешил пожилой мужчина, вероятнее всего отец осужденного Александра Масленникова, волжанка оборвала разговор. 

Напомним, что, по версии следствия, именно родная сестра Александра Масленникова помогла ему после совершенного преступления отмыть съемную квартиру и выбрать в магазине полиэтиленовые мешки. Однако ей обвинение в совершении преступления не предъявлялось.


По словам соседей, сестра и отец Александра Масленникова вернулись в город Волжский Волгоградской области совсем недавно. Самого мужчину в пятиэтажке до сих пор не замечали. Одна мыль о такой возможности вызывает содрогание у волжан. 

– Нет, его лично не видела, хотя каждый день здесь на улице бываю. Если бы он вернулся — хоть раз, но мы бы столкнулись. Его забыть невозможно, – рассказала одна из соседок семейства. – Но, что интересно, его отец и сестра Маша вернулись спустя долгое время из Москвы, где у Масленникова медсестрой работает его мать. После того, как все произошло, они сразу собрались и уехали. Трехкомнатная квартира стояла пустая, никого в ней не было, никому не сдавали. 

Первый раз близких людей Масленникова заметили в Волжском с месяц назад. Вскоре в пустовавшей до сих квартире начался ремонт.  

– Если он [Масленников] действительно вернется, это будет сущим кошмаром, – сказала прощаясь женщина. 

Напомним, что до убийства с расчленением Александр Масленников был осужден за изнасилование, за что отсидел 11 лет. Зверскую расправу над Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной волжанин учинил 13 октября 2017 года. Тела убитых девушек по частям после длительных поисков были найдены в лесополосе. К тому моменту Масленников успел скрыться. Вскоре убийцу задержали в Химках Московской области. 

В Верховном суде РФ Масленников добивался смягчения приговора. Однако высшая судебная инстанция оставила в силе приговор от 27 февраля 2019 года, по которому первые 10 лет из отведенного срока Масленников должен был провести в тюрьме, а оставшееся время — в исправительной колонии строгого режима. Добавим, что Масленников добивался в суде отмены возможности родственников его жертв следить за его перемещениями во время отбытия наказания и информирования о точной дате освобождения.

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