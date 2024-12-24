Столкновение трех иномарок произошло в Центральном районе Волгограда у Мамаева кургана на въезде на Нулевую продольную. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, напротив дома №78Б по проспекту Ленина разбились Toyota RAV4, Kia Rio и Nissan.





Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. Кроссовер въехал в зад остановившейся, видимо, для поворота иномарке. От удара машину развернуло и она совершила столкновение с другой иномаркой на встречной полосе.

- В результате ДТП водители автомобилей Kia и Nissan обратились за медпомощью, - сообщили в главке.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области