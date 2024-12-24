Происшествия

Массовое ДТП с пострадавшими у Мамаева кургана в Волгограде попало на видео

Происшествия 24.12.2024 10:04
0
24.12.2024 10:04


Столкновение трех иномарок произошло в Центральном районе Волгограда у Мамаева кургана на въезде на Нулевую продольную. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, напротив дома №78Б по проспекту Ленина разбились Toyota RAV4, Kia Rio и Nissan.



Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. Кроссовер въехал в зад остановившейся, видимо, для поворота иномарке. От удара машину развернуло и она совершила столкновение с другой иномаркой на встречной полосе.

- В результате ДТП водители автомобилей Kia и Nissan обратились за медпомощью, - сообщили в главке.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
24.12.2024 12:42
Происшествия 24.12.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 09:34
Происшествия 24.12.2024 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.12.2024 08:29
Происшествия 24.12.2024 08:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 17:50
Происшествия 23.12.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:24
Происшествия 23.12.2024 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 13:23
Происшествия 23.12.2024 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:23
Происшествия 23.12.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 12:02
Происшествия 23.12.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 10:22
Происшествия 23.12.2024 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.12.2024 10:17
Происшествия 23.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 18:40
Происшествия 22.12.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 18:10
Происшествия 22.12.2024 18:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 16:33
Происшествия 22.12.2024 16:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 16:00
Происшествия 22.12.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.12.2024 14:07
Происшествия 22.12.2024 14:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:43
В Волжском наградили водителя самого новогоднего трамваяСмотреть фотографии
12:42
«Ой, мамочки!»: силовики нагрянули в гости к цыганам в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Глава МЧС Куренков рассказал об интеграции домофонов в систему оповещения населенияСмотреть фотографии
12:08
Волгоградский производитель превратил минтай в сушеную тараньСмотреть фотографии
11:39
Отделения МФЦ в Волгоградской области уйдут на каникулыСмотреть фотографии
11:22
Облсуд в Волгограде подтвердил приговор убийце начальника отдела РоспотребнадзораСмотреть фотографии
11:06
В ЦБ рассказали, почему сейчас небезопасно снижать ключевую ставкуСмотреть фотографии
10:53
Учёные РАН выпустили предупреждение о магнитной буреСмотреть фотографии
10:45
В обладмине нашли замену уволенным главам облкомкультуры, ГЖИ и облкомстрояСмотреть фотографии
10:23
«Единая Россия» закрепит статус студенческой семьиСмотреть фотографии
10:05
Минфин отказал в льготной ипотеке под 2% участникам СВОСмотреть фотографии
10:04
Массовое ДТП с пострадавшими у Мамаева кургана в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Соцфонд: часть россиян досрочно получат пенсию за январьСмотреть фотографии
09:45
А укрытия тоже проверят? Волгоградцев предупредили о повторном испытании системы оповещенияСмотреть фотографии
09:34
У пассажира такси на посту под Волгоградом нашли обрезСмотреть фотографии
09:32
В Госдуме задумались о полном запрете продажи фейерверков и петардСмотреть фотографии
08:29
Бешеный дикий лис забежал в станицу Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:28
В Урюпинске простятся с погибшим в ДНР Сергеем ГайдамакомСмотреть фотографии
08:26
Осужденная за махинации экс-судья Дорошенко задолжала банку полмиллионаСмотреть фотографии
07:24
Из шлюзов ВДСК и Волгоградского гидроузла ушла водаСмотреть фотографии
06:39
На «Волгоград Арене» взошли первые ростки нового газонаСмотреть фотографии
21:23
Врачи через прокол в бедре добрались до сердца волгоградки, страдающей опасной патологиейСмотреть фотографии
21:02
Волгоградский «Хатико» останется в приюте из-за смерти хозяинаСмотреть фотографии
20:51
«Я был дураком»: участник избиения подростка в Михайловке записал покаянное видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:25
Стали известны подробности конфликта на АЗС под Волгоградом с цыганамиСмотреть фотографии
19:52
Построенную в обход Волгограда трассу-«мечту» показали с высотыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
Офицеры МВД выручили застрявшую на волгоградской трассе семейную паруСмотреть фотографии
19:26
Куда пойдут деньги? Утвержден бездефицитный бюджет Волгограда на 2025 годСмотреть фотографии
18:53
Суд заочно ужесточил наказание экс-владельцу «Красного Октября» ГерасименкоСмотреть фотографии
18:12
Андрей Бочаров снял с постов председателей трех комитетов обладминаСмотреть фотографии
 