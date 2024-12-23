



Житель Городищенского района Волгоградской области приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми. Весной 2023 года 34-летний педофил был задержан после прогулок по улице без штанов и изнасилование несовершеннолетней.

– Установлено, что 17 мая прошлого года ранее судимый Виталий К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел ранее ему знакомых подростков, не достигших 14-летнего возраста, которым предложил вступить с ним в половой контакт, обнажив при этом нижнюю часть своего тела. Однако малолетним удалось убежать. После этого мужчина увидел еще двух ранее знакомых ему и не достигших 14-летнего возраста подростков, забежавших в подъезд дома, и проследовал вслед за ними, обнажив нижнюю часть тела. Подростки предприняли попытку убежать от злоумышленника, однако он схватил одну из малолетних за руку и совершил с ней иные действия сексуального характера, – сообщили сегодня 23 декабря в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По итогу рассмотрения уголовного дела Волгоградский областной суд пришел к выводу, что подсудимый оказал на детей развращающее влияние, отрицательно сказывающееся на их нравственном и физическом развитии.

Уточняется, что после 15 лет в колонии строгого режима, суд запретил осужденному еще на протяжении 10 лет приближаться к детям.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.