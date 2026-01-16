16 января утром из-за коммунальной аварии в Камышине Волгоградской области перекрыли дорогу. Движение автотранспорта было остановлено на 3,5 часа из-за большого скопления воды, которая вытекала из прохудившегося водопровода.





- Около 6 часов утра произошел порыв водопровода диаметром 200 мм. В результате образовалось скопление воды в районе дамбы 5 микрорайона. Движение легковых автотранспортных средств временно было приостановлено, общественный транспорт работал в штатном режиме, - прокомментировали ситуацию в администрации Камышина.

Движение в полном объеме на данном участке было восстановлено в 09:26 мск. Сотрудники камышинского водоканала занимаются ликвидацией порыва.





Фото: администрации Камышина





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!