В Волгограде снова произошел сбой на участке трамвайных маршрутов №№5, 7, 10 и 12





Утром, 16 января в Волгограде произошел сбой в движении трамваев маршрутов N°5, N°7, №10 и N°12, которые временно изменили границы движения.

Как сообщает Telegram-канал «Волгоградский трамвай», все трамваи осуществляю движение в границах остановок Жилгородок - ул. Хорошева.

Напомним, еще 14 января на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского произошла технологическая авария, из-за которой встало движение трамваев. В час пик пассажиры общественного транспорта были вынуждены добираться до работы, в школы и вузы альтернативным транспортом – трамвайные маршруты №№ 2, 5 и 10 ходили в усеченных границах.

15 января снова наблюдалась данная проблема на маршрутах трамваев №2, №6 и №12. Этим же вечером из-за технических проблем были изменены маршруты трамваев №3 и 4.