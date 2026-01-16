В Волгограде 21-летняя рецидивистка едва не зарезала гостя отчима

Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Волгограда по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда 36-летнему мужчине. Девушка, которая ранее уже была судима, нанесла ему ножевое ранение в грудь.

Как сообщили в УМВД Волгограда, потерпевший распивал алкоголь в Тракторозаводском районе с арендатором частного дома. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 21-летняя падчерица хозяина дома схватилась за нож и ударила им гостя в грудь. Потерпевшего госпитализировали с приникающей колото-резаной раной грудной клетки.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.





