Происшествия

В Волгограде 21-летняя рецидивистка едва не зарезала гостя отчима

Происшествия 16.01.2026 11:02
0
16.01.2026 11:02


Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Волгограда по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда 36-летнему мужчине. Девушка, которая ранее уже была судима, нанесла ему ножевое ранение в грудь.

Как сообщили в УМВД Волгограда, потерпевший распивал алкоголь в Тракторозаводском районе с арендатором частного дома. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого 21-летняя падчерица хозяина дома схватилась за нож и ударила им гостя в грудь. Потерпевшего госпитализировали с приникающей колото-резаной раной грудной клетки.

Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.01.2026 11:08
Происшествия 16.01.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.01.2026 11:02
Происшествия 16.01.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 21:07
Происшествия 15.01.2026 21:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 19:14
Происшествия 15.01.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 11:08
Происшествия 15.01.2026 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.01.2026 07:27
Происшествия 15.01.2026 07:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 15:33
Происшествия 14.01.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:47
Происшествия 14.01.2026 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:20
Происшествия 14.01.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 11:12
Происшествия 14.01.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 08:57
Происшествия 14.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.01.2026 08:57
Происшествия 14.01.2026 08:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 20:41
Происшествия 13.01.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 15:03
Происшествия 13.01.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.01.2026 12:44
Происшествия 13.01.2026 12:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:32
В Волгоградской области назвали самые востребованные профессии январяСмотреть фотографии
12:31
«Путь короткий, но самоотверженный»: в Елани похоронят погибшего год назад Александра ЕреминаСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде водитель автобуса №88 выгнал пассажиров в мороз из салонаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:59
Ученые разглядели цифру в гигантской коронарной дыре на СолнцеСмотреть фотографии
11:36
Защита волгоградского генерала Попова обжаловала приговор в кассацииСмотреть фотографии
11:27
В Госдуме не собираются лишать россиян TelegramСмотреть фотографии
11:08
На федеральной трассе под Волгоградом погиб пассажир опрокинувшейся легковушкиСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде 21-летняя рецидивистка едва не зарезала гостя отчимаСмотреть фотографии
10:39
Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: списокСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом на эко-ферме пятнистых оленей и муфлонов выпустили в лугаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгоградской области на 3,5 часа перекрыли дорогу из-за гигантской лужиСмотреть фотографии
09:36
Авария обесточила четыре хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде снова произошел сбой на участке трамвайных маршрутов №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
08:43
Волгоград стал самым доступным среди популярных турнаправлений в январеСмотреть фотографии
08:30
Банкам запретят ограничивать волгоградцев в выборе страховкиСмотреть фотографии
08:25
Бесплатный проезд предложили ввести для волгоградских отличниковСмотреть фотографии
08:10
Волгоградская область закупит дорожную технику на 824 миллиона рублейСмотреть фотографии
07:51
Как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: инструкцияСмотреть фотографии
07:34
Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
07:04
Волгоградец взял кредит и отдал мошенникам почти 2 млн рублейСмотреть фотографии
06:40
В Волгоград и область в выходные придут морозы до -28ºСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде устраняют последствия ночного снегопадаСмотреть фотографии
06:08
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 4-часового запретаСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде и области оборудуют 46 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
22:17
В Волгограде по техническим причинами изменено движение трамваев №3 и 4Смотреть фотографии
21:40
Энергетики показали, как плавят снег на ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:13
В Волгоградской области снова объявлен режим беспилотной опасности 15 январяСмотреть фотографии
21:07
В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на переменеСмотреть фотографии
20:41
В Волжском рецидивист на улице жестоко избил 61-летнюю женщинуСмотреть фотографии
20:12
В райцентре Волгоградской области завоет сирена 16 январяСмотреть фотографии
 