Как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: инструкция





При покупке автомобиля с рук будущий владелец имеет большие риски, поскольку автомобиль может оказаться в залоге, продан без согласия настоящего владельца или вовсе продан под давлением мошенников. Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, необходимо знать всего лишь пару моментов, которые помогут безопасно приобрести авто или просто не потерять свои деньги.

Как обезопасить себя при покупке авто с пробегом - в материале ИА «Высота 102».

Необходимо знать, что нотариальное удостоверение может минимизировать угрозы данной сделки. Нотариус установит, не находится ли продавец в процедуре банкротства, не наложен ли арест на машину судебными приставами, и действительно ли представитель, если он продает машину вместо собственника, имеет соответствующую доверенность. Также нотариус выяснит, необходимо ли согласие супруга на сделку.

Также необходимо проверить, не является ли желаемый автомобиль предметом залога по кредиту. В случае непогашения долга предыдущим собственником - транспортное средство может быть изъято у нового владельца. Бесплатную проверку можно провести самостоятельно через реестр уведомлений о залоге движимого имущества на сайте ФНП по VIN-коду машины.

Если же ранее залог не внесен в реестр по вине банка, то обратить взыскание на проданную добросовестному покупателю машину кредитная организация уже не сможет.

Кроме того, нотариус при беседе с участником сделки сможет выявить, действует ли продавец добровольно, осознает ли последствия и не находится ли под давлением мошенников, зафиксировав процедуру продажи на видео. Также специалист может использовать публичный депозит для расчетов, который исключает риск потери средств или автомобиля.