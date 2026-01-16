Банкам запретят ограничивать волгоградцев в выборе страховки





ФАС разработала поправки, которые защитят права клиентов банков при оформлении потребительских кредитов. Согласно изменениям, теперь при оформлении потребительского кредита гражданин сам сможет выбрать страховую компанию.

Изменения коснутся федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите». В случае принятия поправок, кредитор будет обязан принять договор страхования у заемщика, если:

- страховая компания включена в перечень соответствующих условиям кредитора страховщиков; фирма отвечает требованиям уровня кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для РФ;

- договор страхования соответствует требованиям кредитора к условиям предоставления страховой услуги.

В ведомстве подчеркнули, что введение данной процедуры расширит число страховых фирм, которые соответствуют условиям, что приведет к увеличению выбора страховых организаций для клиента.

Также благодаря поправкам волгоградцам будет предоставляться информация о требовании кредитора к страховщикам и условиях предоставления услуг, а также уровень кредитного рейтинга и перечень страховщиков.