Где в Волгограде будут работать купели на Крещение: список





В этом году праздничные омовения горожане смогут совершить в 5 иорданях, расположенных в разных районах города, рассказали V102.RU в региональном главке МЧС.

Адреса расположения купелей:

Тракторозаводский район - напротив жилого дома №4 ул. Грамши;

Краснооктябрьский район - территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16;

Советский район - Ельшанская набережная (микрорайо Тулака);

Кировский район - набережная им. В.С. Высоцкого;

Красноармейский район - Нижняя терраса набережной р. Волга, монумент В.И. Ленина.

Крещенское купание проходит в ночь с 18 на 19 января и в течение всего последующего дня в специальных прорубях – иорданях.