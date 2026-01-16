



Аналитики туристического рынка составили рейтинг городов самых популярных турнаправлений на январь. В эту подборку вошел и Волгоград, отличившийся самыми демократичными ценами на аренду жилья.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в январе. Лидером рейтинга оказался Краснодар с средней ценой за сутки в 4460 рублей. На втором месте разместилась Казань с ценой за сутки в 6911 рублей. А тройку лидеров закончил Нижний Новгород с арендной платой в 8624 рубля за сутки.

Волгоград же занял 8 место. Однако среди всех предложений стоимость аренды в городе-героя в топе оказалась самой минимальной - 3539 рублей.

В десятку популярных направлений также вошли Севастополь, Ярославль, Архыз, Майкоп, Петрозаводск и Судак.