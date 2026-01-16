Волгоградская область закупит дорожную технику на 824 миллиона рублей





Администрация Волгоградской области планирует закупить в 2026 году специализированную технику для ремонта дорог. Объявление о поиске поставщика появилось на сайте госзакупок.

Все оборудование для ремонтных работ будет закуплено по лизингу. Полностью оплатить технику предстоит за два года - до 2028 года.

Планируется приобрести 41 единицу техники. В этот список входят 26 самосвалов, самоходные машины, машины для смешивания и несколько других наименований.

Общая сумма закупки составила более 824 миллионов рублей. Заказчиком выступило государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградавтодор».