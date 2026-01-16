Общество

В Волгоград и область в выходные придут морозы до -28º

16.01.2026 06:40
В Волгограде и области в предстоящие выходные ожидаются морозы до -28º. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, также в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега. 

- 16 января до конца суток в северо-восточных районах Волгоградской области сильный гололед. На дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха при прояснении до -20º, днем -10...-15º, - пояснили синоптики. - В субботу, 17 января, местами небольшой снег. Температура воздуха при прояснении до -23º, а днем -10...-15º.

Уже в воскресенье в регионе в отдельных районах температура воздуха опустится до -23…-28º.

08:43
Волгоград оказался самым доступным в топе популярных турнаправлений в январеСмотреть фотографии
08:30
Банкам запретят ограничивать волгоградцев в выборе страховкиСмотреть фотографии
08:25
Бесплатный проезд предложили ввести для волгоградских отличниковСмотреть фотографии
08:10
Мэрия закупит дорожную технику на 824 миллиона рублейСмотреть фотографии
07:51
Как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: инструкцияСмотреть фотографии
07:34
Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
07:04
Волгоградец взял кредит и отдал мошенникам почти 2 млн рублейСмотреть фотографии
06:40
В Волгоград и область в выходные придут морозы до -28ºСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде устраняют последствия ночного снегопадаСмотреть фотографии
06:08
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 4-часового запретаСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде и области оборудуют 46 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
22:17
В Волгограде по техническим причинами изменено движение трамваев №3 и 4Смотреть фотографии
21:40
Энергетики показали, как плавят снег на ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:13
В Волгоградской области снова объявлен режим беспилотной опасности 15 январяСмотреть фотографии
21:07
В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на переменеСмотреть фотографии
20:41
В Волжском рецидивист на улице жестоко избил 61-летнюю женщинуСмотреть фотографии
20:12
В райцентре Волгоградской области завоет сирена 16 январяСмотреть фотографии
19:41
888 волгоградских семей расспросят о доходахСмотреть фотографии
19:14
Суд отправил в СИЗО жительницу Котово за убийство на РождествоСмотреть фотографии
18:42
ФАС проверит «взбесившиеся» цены на овощи из волгоградских теплицСмотреть фотографии
18:23
Молодчиков, надругавшихся над арт-объектом в Волжском, нашла полицияСмотреть фотографии
18:03
МЧС предупредило об обледенении северо-востока Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде наградили лучших следователей в день 15-летия СК РоссииСмотреть фотографии
17:33
Суд в Волгограде взыскал с застройщика 4,3 млн за свалку у ЖК «Заречье»Смотреть фотографии
17:26
Новая налоговая льгота для многодетных волгоградцев: что изменилосьСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде скончался массажист «Ротора» Евгений ТрофимовСмотреть фотографии
16:39
В Ozon рассказали о состоянии водителя и груза после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:29
Суд Волгограда взыскал с чиновника-прогульщика 10,5 млн рублей за его бизнесСмотреть фотографии
16:07
Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец годаСмотреть фотографии
14:57
Полиция под Волгоградом остановила авто с 10-летним за рулем и его пьяным папойСмотреть фотографииCмотреть видео
 