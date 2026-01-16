В Волгоград и область в выходные придут морозы до -28º





В Волгограде и области в предстоящие выходные ожидаются морозы до -28º. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, также в регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега.

- 16 января до конца суток в северо-восточных районах Волгоградской области сильный гололед. На дорогах гололедица, снежный накат. Температура воздуха при прояснении до -20º, днем -10...-15º, - пояснили синоптики. - В субботу, 17 января, местами небольшой снег. Температура воздуха при прояснении до -23º, а днем -10...-15º.

Уже в воскресенье в регионе в отдельных районах температура воздуха опустится до -23…-28º.