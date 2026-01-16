В Волгограде устраняют последствия ночного снегопада





Снегоуборочная техника и работники коммунальных служб 16 января расчищают основные улицы Волгограда от снега и льда. Работы начались еще ночью с началом снегопада, сообщили в администрации города.

Проезжую часть дорог обрабатывают противогололедными материалами. Спецтехника в первую очередь наносит реагенты на главные магистрали, а затем перемещается на второстепенные участки улично-дорожной сети.

В расчистке улиц задействованы комбинированные машины. Муниципальные дорожные предприятия переведены на круглосуточный режим работы. Во всех районах города организовано аварийное дежурство спецтехники