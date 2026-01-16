Бесплатный проезд предложили ввести для волгоградских отличников





Для волгоградских школьников, которые обучаются на «отлично», предложили ввести бесплатный проезд. Об инициативе «Российской газете» рассказал глава Общероссийское объединение школьников Илья Зотов.

По мнению общественника, в настоящий момент льготы на проезд для школьников действуют не во всех регионах страны. Данная же инициатива смогла бы решить проблему. Для школьников с 1 по 11 класс планируется ввести единую карту, которая бы позволила обучающимся бесплатный проезд.

Отмечается, что подобная льгота уже работает в Кемеровской области.