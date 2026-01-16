



В Быковском районе Волгоградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Xray. Как уточнили в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на федеральной трассе Р-229 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».

По предварительной информации, на 679 километре автодороги водитель легковушки при совершении обгона не справился с управлением и съехал на левую по ходу движения обочину, где произошло опрокидывание авто

В результате ДТП пассажир автомобиля от полученных травм скончался на месте, еще три человека доставлены в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области