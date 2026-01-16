Авария обесточила четыре хутора в Волгоградской области

Утром 16 января четыре населенных пункта муниципального округа город Михайловка Волгоградской области остались без света из-за аварии. Сбой на электросетях был зафиксирован в 06:30 мск.

- Произошло аварийное отключение электроэнергии в населённых пунктах: х. Ильменский 2-й, х. Большая Глушица, х. Сенной и х. Орлы. Прекращена подача электроэнергии потребителям, - сообщили в администрации.

Причина аварийного отключения устанавливается.

Напомним, что накануне МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий, особенно в северо-восточных районах Волгоградской области. С полуночи 16 января и до конца для 18 января прогнозировался сильный гололед и сильные гололедно-изморозевые отложения.





