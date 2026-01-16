Общество

Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночью

Общество 16.01.2026 07:34
Над территорией Волгоградской области ночью 16 января дежурными средствами ПВО Минобороны РФ перехвачено четыре украинских беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, всего прошедшей ночью успешно было ликвидировано 106 дрона ВСУ над регионами. 

Массированной атаке вновь подверглась Белгородская область – здесь военные сбили 44 БПЛА, 22 перехвачено над территорией Рязанской области. В Ростовской области и Воронежской сбиты по 11 беспилотников. Семь БПЛА ликвидировано над Курской областью и 4 над Тульской областью. Также по одному беспилотнику было уничтожено над Республикой Крым, Орловской и Липецкой областью.

Напомним, ночью волгоградская воздушная гавань была закрыта на 4 часа. Сейчас аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. 

08:43
Волгоград оказался самым доступным в топе популярных турнаправлений в январеСмотреть фотографии
08:30
Банкам запретят ограничивать волгоградцев в выборе страховкиСмотреть фотографии
08:25
Бесплатный проезд предложили ввести для волгоградских отличниковСмотреть фотографии
08:10
Мэрия закупит дорожную технику на 824 миллиона рублейСмотреть фотографии
07:51
Как обезопасить себя при покупке автомобиля с пробегом: инструкцияСмотреть фотографии
07:34
Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
07:04
Волгоградец взял кредит и отдал мошенникам почти 2 млн рублейСмотреть фотографии
06:40
В Волгоград и область в выходные придут морозы до -28ºСмотреть фотографии
06:20
В Волгограде устраняют последствия ночного снегопадаСмотреть фотографии
06:08
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 4-часового запретаСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде и области оборудуют 46 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
22:17
В Волгограде по техническим причинами изменено движение трамваев №3 и 4Смотреть фотографии
21:40
Энергетики показали, как плавят снег на ЛЭП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
21:13
В Волгоградской области снова объявлен режим беспилотной опасности 15 январяСмотреть фотографии
21:07
В школе Волгограда 7-классник упал в лестничный пролёт на переменеСмотреть фотографии
20:41
В Волжском рецидивист на улице жестоко избил 61-летнюю женщинуСмотреть фотографии
20:12
В райцентре Волгоградской области завоет сирена 16 январяСмотреть фотографии
19:41
888 волгоградских семей расспросят о доходахСмотреть фотографии
19:14
Суд отправил в СИЗО жительницу Котово за убийство на РождествоСмотреть фотографии
18:42
ФАС проверит «взбесившиеся» цены на овощи из волгоградских теплицСмотреть фотографии
18:23
Молодчиков, надругавшихся над арт-объектом в Волжском, нашла полицияСмотреть фотографии
18:03
МЧС предупредило об обледенении северо-востока Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
В Волгограде наградили лучших следователей в день 15-летия СК РоссииСмотреть фотографии
17:33
Суд в Волгограде взыскал с застройщика 4,3 млн за свалку у ЖК «Заречье»Смотреть фотографии
17:26
Новая налоговая льгота для многодетных волгоградцев: что изменилосьСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде скончался массажист «Ротора» Евгений ТрофимовСмотреть фотографии
16:39
В Ozon рассказали о состоянии водителя и груза после ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:29
Суд Волгограда взыскал с чиновника-прогульщика 10,5 млн рублей за его бизнесСмотреть фотографии
16:07
Депутат Свинцов наметил «прощание» с WhatsApp* на конец годаСмотреть фотографии
14:57
Полиция под Волгоградом остановила авто с 10-летним за рулем и его пьяным папойСмотреть фотографииCмотреть видео
 