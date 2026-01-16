Четыре дрона перехватила ПВО в Волгоградской области ночью





Над территорией Волгоградской области ночью 16 января дежурными средствами ПВО Минобороны РФ перехвачено четыре украинских беспилотников самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, всего прошедшей ночью успешно было ликвидировано 106 дрона ВСУ над регионами.

Массированной атаке вновь подверглась Белгородская область – здесь военные сбили 44 БПЛА, 22 перехвачено над территорией Рязанской области. В Ростовской области и Воронежской сбиты по 11 беспилотников. Семь БПЛА ликвидировано над Курской областью и 4 над Тульской областью. Также по одному беспилотнику было уничтожено над Республикой Крым, Орловской и Липецкой областью.

Напомним, ночью волгоградская воздушная гавань была закрыта на 4 часа. Сейчас аэропорт Волгограда работает в штатном режиме.