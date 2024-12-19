Общество

«Всё дорожает»: в Камышине перевозчик объяснил повышение стоимости проезда на 20%

Общество 19.12.2024 18:58
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19.12.2024 18:58


19 декабря в Камышине Волгоградской области стало известно о резком повышении тарифов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», с 20 декабря стоимость проезда в микроавтобусах №6 может увеличиться сразу на 20%, с 25 до 30 рублей. Соответствующие объявления появились в подвижном составе.


Для многих горожан новость стала громом среди ясного декабрьского неба. В социальных сетях камышане активно обсуждают предстоящие перемены, высказывая негодование. Многие обращают внимание на то, что зарплаты в райцентре растут куда меньшими темпами и постепенно поездки в общественном транспорте становятся дорогим удовольствием, доступным далеко не всем.

Также пассажиры сетуют, что с последнего повышения стоимости транспортных услуг прошло всего чуть больше года, а здесь уже на подходе новая волна.

В свою очередь в администрации Камышина подтвердили, что знают о развешенных в маршрутках объявлениях.

– Да, мы знакомы с этой информацией, однако, по данным наших специалистов отвечающих за транспортный вопрос, к ним не поступало уведомлений о повышении тарифа ни от одного перевозчика. В настоящее время у нас продолжает действовать тариф – 25 рублей, – подчеркнули в пресс-службе администрации Камышина.

Сейчас перевозки в городе осуществляют ООО «Автоэкспресс», ИП «Смерека», ИП «Навасардян», ООО «ЛИДЕРАВТО ПЛЮС», ООО «Экипаж».

В компании ООО «ЛИДЕРАВТО ПЛЮС», обслуживающей маршруты №11 и 14у, заверили редакцию, что в настоящее время не планируют взвинчивать тарифы. Они и после 20 числа останутся прежними. По данным организации, в настоящее время повысить стоимость услуг пока решился лишь перевозчик ООО «Автоэкспресс».

Представитель ООО «Автоэкспресс» подтвердил журналистам подлинность объявлений, расклеенных в маршрутке №6.

– Все же взрослые люди и должны понимать, что происходит. Цены растут как на дрожжах. Дорожает всё, и обслуживание транспортных маршрутов – не исключение. Чтобы вы понимали, вот только несколько цифр. С 2022 года тормозные колодки, которые мы меняем раз в полтора месяца, подорожали с 300 рублей до 2,9 тыс. рублей. Новое колесо два года назад нам обходилось около 3 тысяч рублей – сейчас порядка 10 тысяч рублей. Не отстают от запчастей и страховщики. Если недавно страховка обходилась на микроавтобус всего в 5 тысяч рублей, то сейчас 28,6 тысячи в год. Естественно, что выживать в тарифных условиях прошлого года сейчас практически невозможно. Мы вынуждены или же поднять тариф, или же работать в убыток, – подчеркнул представитель организации.

В компании также обратили внимание, что ещё в марте 2024 года для муниципального перевозчика Камышинская городская дума высчитала экономически обоснованную стоимость перевозки одного пассажира - 50 рублей.

– Разницу между этой суммой и действующим тарифом в 25 рублей МУПу компенсировал город. При этом мы же, частные перевозки, даже работая по регулируемому тарифу, никакую компенсацию не получаем. Перевозим людей за 25 рублей, но при этом мы с тем же МУПом находимся в одних рыночных реалиях, расходы у нас одинаковые, а доходы мы недополучаем, – добавил сотрудник ООО «Автоэкспресс».

По мнению частной транспортной организации, социальную ответственность в данной ситуации могла бы проявить городская администрация, введя полноценное субсидирование расходов транспортных компаний, что позволило бы снять нагрузку с пассажиров.

Фото из архива ИА «Высота 102», Жесть. Камышин / t.me

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