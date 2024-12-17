Волгоградца приговорили к 10 годам за спонсирование ИГИЛ*

Также у Цыбулина нашли наркотики, которые он хранил для личного употребления.
Мужчина получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Уголовное дело в отношении Цыбулина было возбуждено и расследовалось следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области по оперативным материалам управления. Мужчина был задержан в начале лета оперативниками.
**ИГИЛ — прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»
Скриншот видео УФСБ России по Волгоградской области