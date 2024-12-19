Карантин из-за лептоспироза введен в Волгограде из-за обнаружения этого смертельного заболевания у собаки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на приказ облкомветеринарии, очаг заболевания обнаружен в одной из квартир дома № 4 по ул. Хиросимы в Центральном районе.

Неблагополучным пунктом признана территория жилого массива в Волгограде. В период карантина, как отмечается в приказе, на неблагополучной территории запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные со скоплением восприимчивых животных. Также до отмены карантина введены ограничения на оборот животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок.

Больных животных изолируют и будут лечить антибиотическими препаратами. Места содержания животных продезинфицируют. Также запланирована вакцинация.

Справка.

Лептоспироз - тяжелое инфекционное бактериальное заболевание, возникающее в результате заражения животных или человека микроорганизмами из рода Leptospira. Еще эту болезнь называют желтухой.

Возбудитель может передаваться при бытовых контактах, через общий ошейник, во время «знакомства» собак на улице, через укусы клещей. Собаки также могут заражаться лептоспирозом также при поедании крыс, мышей, сырого мяса, от больных домашних животных.

Исход болезни у непривитых собак в большинстве случаев летальный - до 90%. Привитые собаки тоже имеют риск заразиться при неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Переболевшие собаки остаются лептоспироносителями в течение трех лет и являются источником возбудителя болезни для животных и человека.

Фото из архива V102.RU