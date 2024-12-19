Общество

Эксперты ФАС признали недопустимой вывеску «Яндекс Маркета» на аэропорту Волгограда

Общество 19.12.2024 19:57
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19.12.2024 19:57


В Волгограде региональное управление ФАС России получило заключение экспертов об этичности размещения рекламы на фасаде волгоградского аэропорта. Как сообщает ИА «Высота 102», специалисты ответили на семь сформулированных надзорным органом вопросов, в итоге констатировав недопустимость размещения данной вывески.

9 из 13 опрошенных экспертов заявили, что конструкция, размещённая на фасаде воздушной гавани, сопоставляет низкие цены на маркетплейсе с образом регионального центра. При этом критерий для сопоставления неясен, а смысл данного оборота может сводиться к тому, что в «Яндекс Маркете» цены ниже, чем в Волгограде.

При этом специалисты обратили внимание на то, что в целом реклама может содержать негативные по отношению к Волгограду и волгоградскому аэропорту посылы.

Также 9 из 13 экспертов высказались за то, что такого рода вывеска умаляет имидж города. 10 из 13 экспертов заявили о недопустимости размещения рекламной конструкции в данном месте с точки зрения этических норм. Кроме того, специалисты отметили, что подобная конструкция подрывает доверие общества как к рекламе, как к социальному институту.

В УФАС России по Волгоградской области пообещали учесть выводы экспертов при вынесении итогового решения по резонансному делу.

Напомним, 12 ноября стало известно о размещении рекламы «Яндекс Маркета» на фасаде международного аэропорта Волгограда. Организаторы акции установили вывеску «Международный аэропорт Волгоград... а низкие цены в Яндекс Маркете». Надпись была негативно воспринята жителями города-героя, вскоре власти Волгограда сообщили, что установка рекламной конструкции не была согласована.

Впоследствии ФАС возбудил дело в отношении ООО «Яндекс» и АО «Международный аэропорт Волгоград» по признакам нарушения ч. 6 ст. 5, п. 4 ч. 3 ст. 5, ч. 7 ст. 5 «Закона о рекламе». Заседание комиссии УФАС по данному вопросу в настоящее время отложено на 29 января 2025 года.

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