Общество

Снегодождь и гололедицу пообещали волгоградцам в последний рабочий день

Общество 19.12.2024 21:35
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19.12.2024 21:35


После краткосрочного похолодания в Волгоградской области вновь потеплеет. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже завтра, 20 декабря, после морозной ночи, в дневные часы будет 0…+2º.

- Утром и днем небольшие осадки (мокрый снег, снег с дождем). На дорогах гололедица, - обещают синоптики волгоградцам.

Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с.

В районах области будет прохладнее. Ночью пройдет небольшой, а местами и умеренный снег при температуре -5…-10º, при прояснении до -14º. Днем в отдельных районах возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, снега с дождем и дождя. Метами обещают туман с ухудшением видимости до 300-500 метров. Также ожидаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица. 

После ночного мороза, днем будет +3…-2º.

Фото из архива V102.RU

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