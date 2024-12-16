В Волгограде водитель «пятнашки» отсидит пять суток за тонировку





Тракторозаводский районный суд Волгограда привлек к административной ответственности 24-летнего владельца автомобиля «ВАЗ-2115» за многочисленные нарушения ПДД. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, злостному нарушителю присудили пять суток ареста.

Установлено, что мужчине ранее выдавалось требование об устранение нарушений по снятию тонировки, но оно не было исполнено. Также выяснилось, что только за нынешний год у волгоградца накопилось более 50 нарушений.

В суде владелец автомобиля свою вину признал полностью, не сумев пояснить причину не выполнения правил дорожного движения.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.