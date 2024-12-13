Арестованного главу района Волгоградской области заменил его зам

Общество 13.12.2024 16:05
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13.12.2024 16:05
Сегодня, 13 декабря, Еланская районная дума Волгоградской области назначила временно исполняющим обязанности главы Еланского муниципального района Александра Сергеевича Бондаренко . Об этом сообщили V102.RU в администрации Еланского района.
Александр Бондаренко является заместителем главы района с 2012 года, курирует вопросы социальной сферы: образование, здравоохранение, опеку и попечительство, спорт и культура, работу с молодежью.
В муниципалитете подчеркнули, что администрация Еланского муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, 12 декабря глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован по решению суда до 11 февраля. Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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