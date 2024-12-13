Общество

Арестованного главу района Волгоградской области заменил его зам

Общество 13.12.2024 16:05
0
13.12.2024 16:05


Сегодня, 13 декабря, Еланская районная дума Волгоградской области назначила временно исполняющим обязанности главы Еланского муниципального района Александра Сергеевича Бондаренко . Об этом сообщили V102.RU в администрации Еланского района. 
Александр Бондаренко является заместителем главы района  с 2012 года, курирует вопросы социальной сферы: образование, здравоохранение, опеку и попечительство, спорт и культура, работу с молодежью.
В муниципалитете подчеркнули, что администрация Еланского муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, 12 декабря глава Еланского района Дмитрий Литвинов был арестован по решению суда до 11 февраля. Руководителю района вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.12.2024 17:29
Общество 13.12.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 16:22
Общество 13.12.2024 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 16:08
Общество 13.12.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 15:17
Общество 13.12.2024 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 15:06
Общество 13.12.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 14:44
Общество 13.12.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 13:29
Общество 13.12.2024 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 13:05
Общество 13.12.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 12:57
Общество 13.12.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 10:12
Общество 13.12.2024 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 09:40
Общество 13.12.2024 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.12.2024 08:25
Общество 13.12.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 20:32
Общество 12.12.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 19:46
Общество 12.12.2024 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.12.2024 18:39
Общество 12.12.2024 18:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:29
Смотрим, как припорошился Волгоград: фото после первого снегаСмотреть фотографии
16:57
T2 реализовала VoLTE во всех регионах присутствия за три месяцаСмотреть фотографии
16:53
Более 4 тонн сомнительной рыбы изъяли из оборота в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
В Волгоградской области введены ограничения на работу мигрантов: какие сферы будут под запретом в 2025 годуСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде прокуратура вернула «к станку» забывшую про дом УКСмотреть фотографии
16:05
Арестованного главу района Волгоградской области заменил его замСмотреть фотографии
15:17
В Волгограде до 15 декабря изменят схему автомобильного движенияСмотреть фотографии
15:06
«Одной рукой колол лёд, другой - тащил пацана»: житель Михайловки рассказал о спасении провалившихся в пруд детейСмотреть фотографии
14:44
Делу время? Волгоградцам предстоит выйти на работу 31 декабряСмотреть фотографии
13:29
ДТП и «конские» цены на такси: как Волгоград встретил пробный снегопадСмотреть фотографии
13:08
Очевидцы засняли массовое ДТП с фурой «Магнит» на подъезде к ВолгоградуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Ж/д переезд в Ленинском районе закроют 17 декабряСмотреть фотографии
12:57
Фирму из Черкесска включили в РНП из-за срыва расчистки АхтубыСмотреть фотографии
12:44
УФСБ: начальница почты незаконно открыла банковские счета, желая угодить начальствуСмотреть фотографии
12:29
Массовые аварии вызвали пробки на нечищенной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:17
Вопрос ребром: Андрей Бочаров поручил создать план модернизации ЖКХ Волгограда и областиСмотреть фотографии
11:50
В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьниковСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом вынесли приговор водителю, задавившему в пьяном угаре двух школьницСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Иномарка насмерть сбила пешехода на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
10:46
В Волжском на заправке обнаружен труп 57-летнего мужчиныСмотреть фотографии
10:12
«Житница юга России»: учёные ВНИРО прогнозируют рост рыбных запасов Цимлянского водохранилищаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Под Волгоградом на фоне ухудшении погоды столкнулись два грузовика HyundaiСмотреть фотографии
09:42
Под Волгоградом осудили забившего до смерти знакомого рецидивистаСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде ликвидировали несанкционированную свалку в Дзержинском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
В обесточенных домах ЖК «Комарово» в Волгограде люди застряли в лифтахСмотреть фотографии
08:46
ЖК «Комарово» в Волгограде в пятницу тринадцатого остался без светаСмотреть фотографии
08:25
Снежный шторм и мороз до -14 прогнозируют на севере Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:44
Гандболисты «Каустика» проиграли «Динамо» и вылетели из Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:33
Волгоградца посадили на 1,5 года за удар водителя в челюстьСмотреть фотографии
20:32
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Денисом ДьяковымСмотреть фотографии
 