Под Волгоградом рабочие обнаружили две фугасные бомбы времен ВОВ





Сегодня, 10 декабря, в Городищенском районе Волгоградской области при проведении земельных работ обнаружили две фугасные авиабомбы ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны, передает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Подана заявка для выделения пиротехнического расчёта Донского спасательного центра МЧС России для обезвреживания опасной находки, - уточнили в региональном главке МЧС.

На месте организовано дежурство сотрудников МВД.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области