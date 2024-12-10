Жительница хутора под Волгоградом убила гражданского мужа в свой день рождения





В Иловлинском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы хутора Песчанка, которая обвиняется в убийстве своего гражданского супруга. Как сообщает V102.RU, женщина убила мужа в свой день рождения.

По данным следствия, в один из октябрьских дней 2024 года около десяти часов вечера во время празднования между сожителями произошел конфликт, в ходе которого именинница нанесла два удара ножом в спину мужчины. Испугавшись наказания, женщина анонимно обратилась в полицию и сообщила о случившемся, скрывшись с места происшествия.

Следователям вместе с сотрудниками полиции удалось по горячим следам задержать женщину на окраине хутора. Фигурантка дела предусмотрительно собрала с собой сумку с вещами, чтобы покинуть населенный пункт.

– В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Ожидать приговора злоумышленница будет, находясь под стражей.