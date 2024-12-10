Расследования

Жительница хутора под Волгоградом убила гражданского мужа в свой день рождения

Расследования 10.12.2024 17:06
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10.12.2024 17:06


В Иловлинском районе Волгоградской области завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы хутора Песчанка, которая обвиняется в убийстве своего гражданского супруга. Как сообщает V102.RU, женщина убила мужа в свой день рождения. 

По данным следствия, в один из октябрьских дней 2024 года около десяти часов вечера  во время празднования между сожителями произошел конфликт, в ходе которого именинница нанесла два удара ножом в спину мужчины. Испугавшись наказания, женщина анонимно обратилась в полицию и сообщила о случившемся, скрывшись с места происшествия. 

Следователям вместе с сотрудниками полиции удалось по горячим следам задержать женщину на окраине хутора. Фигурантка дела предусмотрительно собрала с собой сумку с вещами, чтобы покинуть населенный пункт. 

–  В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Ожидать приговора злоумышленница будет, находясь под стражей.

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