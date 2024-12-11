В России планируют запретить учиться детям мигрантов без знания русского

Федеральные новости 11.12.2024 07:47
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11.12.2024 07:47
Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроет об запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслов Володин.
По данным выборочного мониторинга, отметил Володин, на начало учебного года сложности со знанием русского языка возникли у 41% детей мигрантов.
- Планируем завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке завтра. Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации, - заключил Володин.
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