В России планируют запретить учиться детям мигрантов без знания русского









Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроет об запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслов Володин.





По данным выборочного мониторинга, отметил Володин, на начало учебного года сложности со знанием русского языка возникли у 41% детей мигрантов.





- Планируем завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке завтра. Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации, - заключил Володин.