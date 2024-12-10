Федеральные новости

«Здесь сломали хребет нацизму»: консул Тео Сенг Ли высказался о победе русского оружия и Сталинграде

Федеральные новости 10.12.2024 17:00
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10.12.2024 17:00


В Волгоград сегодня, 10 декабря, в рамках сотрудничества с государственным медицинским университетом прибыл почетный консул Российской Федерации на острове Пенанг в Малайзии Тео Сенг Ли. В последний раз представитель Малайзии посещал наш регион в 2018 году. И как только ограничения были сняты, при первой возможности снова посетил город-герой на Волге. 

В ВолгГМУ гость Волгограда пообщался с иностранными студентами и уделил время СМИ. В том числе, речь зашла о героическом прошлом принимающего города, а также о попытках иностранных государств переписать историю.  



Господин Тео Сенг Ли уверен, что несмотря на то, что в настоящее время многие страны пытаются переписать историю Второй Мировой войны и присвоить победу советского народа над фашизмом, правду скрыть не удастся.

— Мы знаем, что большинство стран знают истинную правду. Благодаря Интернету и работе, которая ведется в социальных сетях, переписать историю невозможно, на мой взгляд. Когда приезжаешь в Волгоград, известный всему миру как Сталинград, который стал поворотной точкой в победе над нацизмом, когда именно здесь сломали хребет нацизму и здесь произошла Победа, все становится понятно и ясно без слов и всяких доказательств, — считает политик. 

Продолжая мысль о неоценимом вкладе защитников Сталинграда в ход Второй мировой войны, консул полагает, что возвращение городу-герою Волгограду исторического названия достойно обсуждения. 

— Как розу не назови, запах розы ни с чем не спутаешь. Если жители этого захотят, то это будет замечательно. Я живу в отеле, который называется «Старый Сталинград». Когда я приезжаю в Волгоград, то всегда выбираю именно этот отель за его специфику. Я считаю, что Сталинград известен всему миру и его знают, — заключил Тео Сенг Ли. 

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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