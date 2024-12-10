Политика

Депутаты рекомендовали Марину Морозову на пост главы облкомсельхоза

Политика 10.12.2024 12:47
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10.12.2024 12:47


Кандидатуру Марины Морозовой для назначения на пост руководителя комитета сельского хозяйства Волгоградской области рекомендовали сегодня в областной думе. Как сообщает V102.RU, Марина Морозова возглавила комитет в январе 2021 года после того, как ее начальник Василий Иванов стал заместителем губернатора Волгоградской области. До этого она была первым замом Иванова. 
Напомним, депутаты облдумы выразили готовность оставить на своих постах уже нескольких руководителей органов исполнительной власти региона. 
Фото администрации Волгоградской области

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