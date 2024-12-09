Согласование глав комитетов обладмина стартовало в Волгограде





В Волгограде сегодня, 9 декабря, профильные комитеты Волгоградской областной думы сегодня приступили к рассмотрению кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти – профильном комитетов обладмина и инспекций. Напомним, практика решения кадровых задач с участием парламентариев и регионального отделения партии «Единая Россия» внедрена в Волгоградской области губернатором Андреем Бочаровым.

Сегодня к работе преступили депутаты, которые входят в составы комитетов облдумы по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям, а также по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости.

В течение дня 9 декабря в думе планируют заслушать доклады глав профильных комитетов администрации региона о результатах работы. По итогам парламентарии дадут рекомендации по кандидатурам на должность руководителей органов исполвласти.