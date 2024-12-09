В Волгограде 5-летний ребенок несколько дней провел рядом с разлагающимся трупом матери





В Волгограде выясняют обстоятельства трагедии в квартире дома, расположенного в ЖК «Родниковая долина» – на ул. Шумского в Советском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне здесь обнаружили труп 37-летней женщины. Несколько дней рядом с бездыханным телом находился 5-летний ребенок волгоградки.

По информации источников «Высоты 102» в экстренных службах, о смерти местной жительницы стало известно только после того, как маленький мальчик, открыв окно, стал звать на помощь.

– Женщина с ребенком проживала в этой квартире в Волгограде одна. Родственников совсем нет в городе. По каким-то причинам, которые теперь будут выяснять правоохранители, она скончалась, а ребенок оказался заперт в квартире. Спустя несколько дней, мальчик открыл окно и стал звать на помощь. Когда прохожие услышали его крики и вызвали экстренны службы, квартиру вскрыли. По состоянию трупа стало понятно, что смерть наступила несколько дней назад, – сообщили источники информагентства.

По имеющимся сведениям, в настоящее время ребенок помещен в спеццентр. Отец мальчика отбывает наказание в местах лишения свободы. Трое других детей волгоградки воспитываются в социальных учреждениях и у родственников, проживающих в иных регионах.