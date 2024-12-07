Федеральные новости

Народный фронт начинает прием вопросов для прямой линии Владимира Путина

Федеральные новости 07.12.2024 16:48
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07.12.2024 16:48


Старт приёма обращений и вопросов главе государства Владимиру Путину в преддверии совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Президента РФ начнётся в ночь с 7 на 8 декабря. Об этом сообщили V102.RU в Народном фронте, который с 2019 года принимает и помогает в разборе обращений россиян. Задавать вопросы можно будет по телефону и посредством sms-сообщений, а также через страницы в социальных сетях, сайт программы moskva-putinu.ru и одноименное специальное приложение.
В объединённом кол-центре ОНФ вновь будут задействованы опытные эксперты-практики, руководители региональных отделений НФ, активисты, студенты-журналисты новых территорий, а также ветераны СВО, получившие травмы зрения и слуха.
Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция этого года будет не совсем обычная. Впервые проанализировать массив обращений людям поможет нейросетевая модель ГигаЧат от Сбера. Инициатором этого нововведения стал Народный фронт.
Напомним, о проведении большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина заявил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В 2023 году на Прямую линию поступило почти 3 миллиона обращений от россиян. Людей волнуют насущные проблемы. Это вопросы, связанные с пенсиями, выплатами и льготами, здравоохранением, жильем, дорогами, работой органов госвласти, вопросы, касающиеся СВО. В рамках мониторинга исполнения обращений граждан волонтеры обзвонили несколько десятков тысяч заявителей.

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