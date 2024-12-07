Народный фронт начинает прием вопросов для прямой линии Владимира Путина

Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция этого года будет не совсем обычная. Впервые проанализировать массив обращений людям поможет нейросетевая модель ГигаЧат от Сбера. Инициатором этого нововведения стал Народный фронт.
Напомним, о проведении большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина заявил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
В 2023 году на Прямую линию поступило почти 3 миллиона обращений от россиян. Людей волнуют насущные проблемы. Это вопросы, связанные с пенсиями, выплатами и льготами, здравоохранением, жильем, дорогами, работой органов госвласти, вопросы, касающиеся СВО. В рамках мониторинга исполнения обращений граждан волонтеры обзвонили несколько десятков тысяч заявителей.