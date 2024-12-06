Минздрав меняет порядок оформления больничных: часто болеть не получится





Министерство здравоохранения РФ планирует изменить порядок и условия формирования листков нетрудоспособности. Как сообщает V102.RU, проект соответствующего приказа размещен на портале нормативных правовых актов.

Так, с 1 сентября 2025 года гражданам, которые за полгода до обращения к врачу уже находились на больничном четыре раза, листок нетрудоспособности будет выдаваться на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

Нововведение не будет касаться случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также болезней, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.