Россельхознадзор обнаружил 12 кг творога «из воздуха» под Волгоградом

Общество 14.05.2025 08:49
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14.05.2025 08:49
Специалисты Россельхознадзора уличили предпринимателя из Николаевского района Волгоградкой области в производстве подозрительной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном ведомстве, ветеринарным врачом на площадке предпринимателя был оформлен производственный сертификат на партию творога в объеме 12 кг без указания сырья, из которого он был изготовлен. Это является нарушением прослеживаемости пищевой продукции и может привести к выпуску небезопасной продукции животного происхождения.
По факту выявленного нарушения в адрес предпринимателя объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в комитет ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции. В то же время производственные сертификаты на непонятный творог уже аннулированы.
Фото V102.RU (архив)
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