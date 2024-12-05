Расследования 05.12.2024 09:39
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05.12.2024 09:39
Двое братьев предстанут перед судом за вымогательство. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, завершено расследование дела в отношении мужчин, которые с помощью пыток требовали у своей жертвы деньги.
Двое братьев 43 и 45 лет, один из которых проживает в Московской области, а другой - в одном из хуторов Серафимовичского района, решили обогатиться незаконным способом. С этой целью они 6 апреля 2024 года позвали 61-летнего знакомого якобы помочь им с ремонтом автомобиля. Когда тот согласился, братья вывезли его в степь, привязали к дереву и, надев на голову полиэтиленовый пакет, стали избивать, ложно обвиняя в краже принадлежащих им запчастей.
Мужчина вынужден был признаться в краже, которую не совершал. Вымогатели заставили его подписать расписку, что он должен был выплатить им несуществующий долг в размере 4 миллионов рублей. Чтобы окончательно запугать свою жертву, на следующий день его снова вывезли в безлюдное место, где повторили пытки.
Через два дня мужчина обратился в полицию за помощью, вымогатели были задержаны. Братьев арестовали.
Несмотря на собранные улики, вину свою мужчины не признали. Им грозит до 15 лет колонии строгого режима.
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