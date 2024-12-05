



Двое братьев предстанут перед судом за вымогательство. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, завершено расследование дела в отношении мужчин, которые с помощью пыток требовали у своей жертвы деньги. Двое братьев предстанут перед судом за вымогательство. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, завершено расследование дела в отношении мужчин, которые с помощью пыток требовали у своей жертвы деньги.

Двое братьев 43 и 45 лет, один из которых проживает в Московской области, а другой - в одном из хуторов Серафимовичского района, решили обогатиться незаконным способом. С этой целью они 6 апреля 2024 года позвали 61-летнего знакомого якобы помочь им с ремонтом автомобиля. Когда тот согласился, братья вывезли его в степь, привязали к дереву и, надев на голову полиэтиленовый пакет, стали избивать, ложно обвиняя в краже принадлежащих им запчастей. Двое братьев 43 и 45 лет, один из которых проживает в Московской области, а другой - в одном из хуторов Серафимовичского района, решили обогатиться незаконным способом. С этой целью они 6 апреля 2024 года позвали 61-летнего знакомого якобы помочь им с ремонтом автомобиля. Когда тот согласился, братья вывезли его в степь, привязали к дереву и, надев на голову полиэтиленовый пакет, стали избивать, ложно обвиняя в краже принадлежащих им запчастей.

Мужчина вынужден был признаться в краже, которую не совершал. Вымогатели заставили его подписать расписку, что он должен был выплатить им несуществующий долг в размере 4 миллионов рублей. Чтобы окончательно запугать свою жертву, на следующий день его снова вывезли в безлюдное место, где повторили пытки. Мужчина вынужден был признаться в краже, которую не совершал. Вымогатели заставили его подписать расписку, что он должен был выплатить им несуществующий долг в размере 4 миллионов рублей. Чтобы окончательно запугать свою жертву, на следующий день его снова вывезли в безлюдное место, где повторили пытки.

Через два дня мужчина обратился в полицию за помощью, вымогатели были задержаны. Братьев арестовали. Через два дня мужчина обратился в полицию за помощью, вымогатели были задержаны.

Несмотря на собранные улики, вину свою мужчины не признали. Им грозит до 15 лет колонии строгого режима. Несмотря на собранные улики, вину свою мужчины не признали. Им грозит до 15 лет колонии строгого режима.



