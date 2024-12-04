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T2 оценила технологичные разработки волгоградских студентов

Телеком 04.12.2024 11:24 Реклама
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04.12.2024 11:24 Реклама


Оператор поддержал конкурс-экспозицию молодых разработчиков Project Next, прошедшую на базе ВолгГТУ. Оператор выбрал лучшие проекты в своей специальной номинации – «Новые технологии для улучшения качества жизни». Фаворитами T2 стали инициативы, посвященные развитию здравоохранения, городских пространств, а также сферы биоразработок.
T2, как современная и социально ориентированная компания, третий год подряд выступает партнером ярмарки проектов ProjectNext. Мероприятие ежегодно проводится на базе ВолгГТУ при поддержке партнеров и экспертов.
Студенты высших и средних специальных учебных заведений региона презентовали на конкурсе разработки и инновационные идеи перед экспертным жюри, демонстрируя навыки командной работы, креативность, аналитические и ораторские качества. К защите допускались физические воплощения проектов на любой стадии разработки – в виде схемы, макета, прототипа, продукта, модели или образца.

Всего на экспозиционной площадке в этом году было представлено 40 проектов. Команды работали в четырех направлениях: «Материалы и технологии в отраслях», «Информационные технологии в отраслях и сферах деятельности», «Технологии и проекты эко- и бионаправленности» и «Социально значимые проекты, технологии и сервисы улучшения качества жизни». 
Представители T2 вошли в состав экспертного жюри, а также учредили специальную номинацию – «Новые технологии для улучшения качества жизни». Победителями были выбраны три проекта: мобильное приложение GlucN Fit по отслеживанию уровня глюкозы для диабетиков, разработка технологии изготовления кисломолочного продукта с добавлением нутовой муки, обработанной микроволновым излучением, а также социальный проект «Универсальный дизайн» по созданию интерактивных остановок для людей с ограниченными возможностями.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2:
–T2 стремится к активному сотрудничеству с крупнейшими высшими учебными заведениями страны, предоставляя им экспертную поддержку в создании инновационных подходов в сфере образования. Ярмарка проектов ProjectNext – одна из таких инициатив. Конкурсы дают студентам возможность представить свои инновационные идеи и разработки перед экспертами и потенциальными работодателями, а также получить обратную связь и рекомендации по улучшению своих проектов. Мы убеждены, что подобные мероприятия способствуют формированию кадрового потенциала страны и региона, стимулируют развитие науки и технологий, а также укрепляют связи между бизнесом и образованием. 
В 2022 году Т2 и ВолгГТУ подписали соглашение о сотрудничестве. Оператор и университет проводят мероприятия, направленные на вовлечение студентов в проектную деятельность и развитие у учащихся прикладных навыков, позволяющих адаптироваться к началу трудовой деятельности. Соглашение также предусматривает мотивационную программу для талантливой молодежи, в том числе – стипендиальные проекты.
Фото:Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid:2SDnjduDMW3

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