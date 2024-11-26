Экономика

Волгоградцы смели с прилавков ювелирку на 3 миллиарда

Экономика 26.11.2024 11:19
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26.11.2024 11:19


Жители Волгоградской области потратили на ювелирные изделия более 3 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года. По данным аналитического центра SOKOLOV, передает V102.RU, с января по сентябрь 2024 года рынок ювелирной розницы Волгограда в денежном выражении достиг 2,2 млрд рублей, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Рынок Волгоградской области в целом вырос на 28% и достиг 3,2 млрд рублей, заняв третье место по Южному федеральному округу.

В России же оборот ювелирных украшений вырос в целом на 26,3% до 312 млрд рублей. В топ-3 по ЮФО также вошли Краснодарский край (13,3 млрд) и  Ростовская область (7,7 млрд).

В Волгоградской области вырос и средний чек на ювелирные украшения. За 9 месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 20% и составил 8 173 рубля. Средний чек на ювелирные изделия в Волгограде увеличился на 17% и достиг 8 751 рубль. Это выше, чем в среднем по России (8 632 рубля).

Между тем, ранее сообщалось, что россияне стали активнее покупать золото в слитках. 

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