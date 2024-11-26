Экономика

«Красный Октябрь» принял участие в самой крупной выставке региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024»

Экономика 26.11.2024 09:18 Реклама
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26.11.2024 09:18 Реклама


Волгоградский металлургический завод третий год подряд стал участником межрегионального промышленно-энергетического форума и специализированной выставки «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2024». В рамках форума, прошедшего с 21 по 23 ноября на «Волгоград Арене», делегация завода эффективно провела переговоры с партнерами и обсудила перспективы сотрудничества с крупными предприятиями региона. 
На стенде «Красного Октября» сотрудники предприятия и представители других промышленных компаний обсудили перспективы партнерства и межрегионального сотрудничества в сфере промышленности, а также развитие производства  и реализацию региональной промышленной политики. 

Во время выставки на торжественной церемонии награждения вручили памятные подарки двум трудовым династиям «Красного Октября» – Мишаткиным и Сыщиковым-Хвостиковым, насчитывающим 415 и 171 трудовых лет. Ранее семьями заводчан были высажены именные деревья при открытии сквера промышленных династий в Центральном парке культуры и отдыха. 



Также представители предприятия приняли участие в профориентационной бирже, которая была организована в рамках форума на тематической площадке «Кем быть». Они рассказали о работе металлургического завода и принципах его взаимодействия со школьниками 8-х и 10-х классов. 

– Наша цель – сориентировать подрастающие поколение на профессиональный маршрут «школа-колледж-завод», чтобы у детей было представление, какое учебное заведение выбрать, где можно пройти практику, в какой институт поступить и какое предприятие выбрать. Мы рассказали о промышленной металлургии, показали этапы производства, какие специалисты работают и другие факты работы нашего завода, – рассказала специалист отдела оценки и развития персонала АО «Корпорация Красный октябрь» Анна Королева. 
В ходе форума был отмечен вклад «Красного Октября» в улучшение экологии в регионе. Во время заседания Экологического совета при Волгоградской областной думе предприятие наградили за участие в проекте «Сохранить! Сберечь! Пополнить!» по восстановлению популяции русского осетра в регионе. Сотрудниками волгоградского металлургического завода в рамках экоакции были закуплены и выпущены 30 тысяч мальков ценного вида рыбы в Волжско-Каспийский бассейн. 
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneP4W16k8VW

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