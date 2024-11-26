Экономика

В Волгоградской области бюджет на 2025 год утвердят с дефицитом в 6,5 млрд рублей

Экономика 26.11.2024 07:32
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26.11.2024 07:32


Контрольно-счётная палата Волгоградской области опубликовала заключение на проект регионального бюджета. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты обратили внимание на то, что в 2025 году казна вынуждена будет дополнительно занять 6,5 млрд рублей.

– Законопроектом областной бюджет на 2025 год предлагается к утверждению с дефицитом в размере 6500 млн. руб., на 2026-2027 год — без дефицита. В соответствии с пунктом 1 статьи 107 БК РФ законопроектом предлагается утвердить верхние пределы государственного внутреннего долга на 01.01.2026 в размере 83713,7 млн. руб., на 01.01.2027 – 67500,1 млн. руб., на 01.01.2028 – 66207,5 млн. рублей, – говорится в экспертном заключении КСП.

Несмотря на прогноз Центробанка, который предусматривает в 2025 году сохранение ключевой ставки на рекордном уровне в 17-20%, с корректировкой до 12-13% в 2026 году и до 7,5-8,5% в 2027 году, проект бюджета Волгоградской области на предстоящую трёхлетку утверждает постепенное увеличение доли коммерческих кредитов в финансировании бюджетных расходов. Этот параметр вырастит с 10,6% в 2024 году до 26,6% в 2027 году.

– В период с 2024 по 2027 годы предусматривается увеличение объема долга по рыночным заимствованиям с 9000,0 млн. руб. до 13900,0 млн. руб., или в 1,5 раза, что, соответственно, повлечёт дополнительные расходы областного бюджета на их обслуживание, – подчёркивают специалисты.

«Дорогие» деньги региону придётся привлечь взамен дешёвых бюджетных кредитов, доля которых в совокупном госдолге региона постепенно снизится с 47,7 млрд рублей в 2024 году до 38,2 млрд в 2027.

– В общем объёме государственного долга Волгоградской области в 2025-2027 годах преобладают заимствования в форме бюджетных кредитов из федерального бюджета, доля которых ежегодно снижается (81,2%, 77,4%, 73,4% соответственно) за счёт увеличения объёма заимствований по кредитам коммерческих организаций, – добавляют эксперты контрольно-счётной палаты региона.

При этом за счёт резкого снижения объёма бюджетных кредитов, даже несмотря на привлечение коммерческих финансов, государственный долг будет ежегодно снижаться: на 1486,1 млн руб. в 2025 году, на 1292,5 млн руб. в 2026 году, на 1344,6 млн руб. в 2027 году. Таким образом, через три года госдолг региона должен составить 52,1 млрд рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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