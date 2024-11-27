Экономика

Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговые терминалы с бесплатной связью

Экономика 27.11.2024 09:19 Реклама
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27.11.2024 09:19 Реклама


Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговый эквайринг с бесплатным подключением к мобильной сети – терминалы в торговых точках клиента устанавливаются сразу с работающей сим-картой внутри, услуга связи также бесплатна на весь период пользования терминалом. Клиент может выбрать сим-карту любого из трех операторов – МТС, Мегафон, Т2, в зависимости от качества покрытия и стабильности связи в конкретной торговой точке. 
Банк Уралсиб предоставляет бизнес-клиентам широкий спектр возможностей в части торгового эквайринга. Вы можете приобрести или арендовать широкий спектр современных моделей оборудования у банка или его партнеров: мобильных, стационарных, интегрируемых с кассовым оборудованием клиента, а также устройства 2в1 (онлайн-касса со встроенным терминалом). Банк Уралсиб обеспечивает бесплатную доставку и подключение терминального оборудования, а также последующее сервисное сопровождение.
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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