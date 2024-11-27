Картофель в Волгоградской области за год подорожал в 2 раза: разбираемся, почему26.11.2024 18:09
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В Волгоградской области бюджет на 2025 год утвердят с дефицитом в 6,5 млрд рублей26.11.2024 07:32
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Первый бензин и нефтебот: на форуме рассказали об истории волгоградской нефти и новых технологиях22.11.2024 13:48
Крупнейшая промышленная выставка региона «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA'2024» открылась вчера на «Волгоград Арена». Среди промышленных предприятий, которые представили здесь свои достижения – ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Лукойловцы продемонстрировали новейшие разработки и историю нефтепереработки в Волгограде...