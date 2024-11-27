



В Ростовской области оперативники ОМВД России по Котельниковскому району Волгоградской области задержали подозреваемых в мошенничестве. По информации главка волгоградской полиции, ростовчане, находясь в городе Котельниково, обманным путем завладели суммой в размере 41 тыс. рублей. Злоумышленники представлялись корреспондентами СМИ.

– В полицию города Котельниково обратилась кассир одного из магазинов, которая рассказала, что накануне в торговый зал зашли несколько граждан, двое из которых представились корреспондентами. Они сообщили, что якобы зафиксировали факт нарушения правил торговли, но за денежное вознаграждение умолчат о нем и не сообщат в правоохранительные органы, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Продавец взяла из кассы 17 тысяч рублей и передала деньги визитерам, после чего последние скрылись на автомобиле.





В другом магазине в Котельниково продавец передала "корреспондентам" 24 тысячи рублей.

– Личности подозреваемых установлены. Ранее судимый за аналогичные преступления 26-летний мужчина и его 33-летняя сожительница были задержаны оперативниками по месту жительства в Ростовской области, – передают в волгоградском ГУМВД. – У одного из задержанных изъято поддельное служебное удостоверение корреспондента одного из столичных информационных агентств, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине - подписка о невыезде.

Оперативники устанавливают причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений, принимаются меры к задержанию третьего фигуранта.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области