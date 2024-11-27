Происшествия

В Волгограде вспыхнул пожар в расселенном после взрыва доме на ул. Титова

Происшествия 27.11.2024 18:41
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27.11.2024 18:41


В Краснооктябрьском районе Волгограда произошел пожар в расселенном после взрыва газа доме на ул. Титова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в здании прозвучал хлопок, после чего произошло возгорание. 



Видеокадрами с места происшествия поделились очевидцы в социальных сетях. На них можно заметить, что из окон на третьем этаже выходят густые клубы дыма.  К пожару стянулись пожарные расчеты. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области пояснили, что пожар на площади 40 квадратных метров уже локализован. 

- В 18:01 пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Напомним, взрыв газа произошел рано утром 21 апреля 2023 года в квартире, расположенной на втором этаже в четвертом подъезде, из-за утечки бытового газа произошел взрыв и начался пожар. Взрыв был такой силы, что были повреждены еще несколько квартир. Расселение жильцов разрушенного взрывом дома были выделены средства из бюджета региона в размере 269 миллионов 474 тысячи 700 рублей. По заключению экспертизы, пятиэтажка не подлежит восстановлению из-за сильных повреждений несущих конструкций.

Видео: Волгоград / t.me

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